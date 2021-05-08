البايرن يحسم اللقب التاسع ويحتفل بمهرجان أهداف لليفاندوفسكي

المصدر: أ ف ب

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-3 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرّط بايرن في المرحلة الماضية بفرصة حسم اللقب بخسارته على أرض ماينتس 1-2، لكن الأمور حُسِمَت الآن لصالحه قبل أن يدخل لقاءه ومونشنغلادباخ بما أنه بقي متقدماً بفارق سبع نقاط على لايبزيغ، بفضل هدية غريمه دورتموند وهدفين من الإنجليزي جايدون سانشو، ثانيهما في الدقيقة 87 حين كان التعادل سيد الموقف 2-2 بعدما كان الوصيف متخلفاً صفر-2.

لكن النادي البافاري الذي يودع في نهاية الموسم مدربه هانزي فليك ليحل بدلاً منه مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان، أكد أحقيته بالتتويج بفوز استعراضي على مونشنغلادباخ، موسعاً الفارق في الصدارة الى 10 نقاط.

وهنأ مدرب دورتموند إدين تيرزيتش بايرن على اللقب، ممازحاً "لا أعتقد أن أحداً توج بطلاً وهو جالس في الحافلة في طريقه الى الملعب".

وكانت المواجهة السبت "بروفة" لنهائي الكأس الخميس المقبل بين لايبزيغ ودورتموند وقد أعلن الأخير عن نفسه بقوة رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من إهدار تفوقه بهدفين نظيفين.

ورأى قائد دورتموند ماركو رويس الذي سجل الهدف الأول في اللقاء أنه "أظهرنا روحية عالية. لم تكن هناك علاقة بتاتاً بين هذه المباراة وتلك التي سنخوضها في نهائي برلين لكن بالطبع نريد الفوز الخميس أيضاً".

والأهم أن الفريق الأصفر والأسود عزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بصعوده موقتا الى المركز الرابع بفارق نقطتين أمام أينتراخت فرانكفورت الذي يلعب الأحد مع ضيفه ماينتس، في وقت تمسك فولفسبورغ بمركزه الثالث بفارق نقطتين عن دورتموند بعد فوزه الكبير على ضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة سجلها الكرواتي يوسيب بريكالو (19 و63 و90).

ونتيجة تداعيات فيروس كورونا، سجل دورتموند خسائر مالية بقيمة 26,3 مليون يورو في النصف الأول من العام المالي لموسم 2020-2021، ما يجعل التأهل الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل بالغ الأهمية لأنه سيخفف أعباء هذه الديون بحوالي 15,25 مليون يورو.

من المؤكد أن الضغط كان كبيراً على الفريقين، فلايبزيغ كان يمني النفس بالابقاء على حظوظه الضئيلة بلقب الدوري والتحضر بأفضل طريقة لنهائي الكأس والثأر في الوقت ذاته من دورتموند الذي أسقطه في معقله 3-1 في يناير، بفضل ثنائية الهداف النروجي إرلينغ هالاند الذي غاب عن لقاء السبت للإصابة في الفخذ أبعدته الأسبوع الماضي أيضاً عن الفوز الكاسح بخماسية نظيفة على هولشتاين كيل من الدرجة الثانية في نصف نهائي الكأس.

وبعد هذه الهدية من دورتموند، احتفل بايرن بهدوء أعصاب على أرضه وحسم مواجهة مع مونشنغلادباخ في مباراة ثأرية للنادي البافاري الذي خسر ذهاباً 2-3 في يناير.

وبدأ يلوح التتويج أمام بايرن منذ الدقيقة السابعة حين وجد لايبزيغ نفسه متخلفاً بهدف رائع للقائد رويس الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى بتمريرة بكعب القدم من البلجيكي ثورغان هازار، فتقدم بها وتلاعب بالدفاع قبل أن يسددها من زاوية صعبة في سقف شباك الحارس المجري بيتر غولاسكي.

وبقيت النتيجة على حالها مع أفضلية واضحة لدورتموند حتى نهاية الشوط الأول، ثم تعقدت مهمة لايبزيغ في الثاني بعدما عزز سانشو تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 51 بعد تمريرة من البرتغالي رافايل غيريرو.

لكن فريق ناغلسمان عاد الى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق من كرة رأسية للوكاس كلوسترمان إثر ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى السويدي إميل فورسبرغ (63).

واكتملت العودة حين أدرك الإسباني داني أولمو التعادل في الدقيقة 77 بعد تمريرة من الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، لكن سانشو قال كلمته وأعاد دورتموند الى المقدمة وأهدى بايرن حسم اللقب قبل أن يلعب، وذلك بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد تمريرة أخرى من غيريرو.

ورغم غيابه لأربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، عاد هداف بايرن ليفاندوفسكي ليضرب مجدداً في الخسارة أمام ماينتس، ثم أضاف السبت ثلاثية عزز بها به صدارته لترتيب الهدافين برصيد 39 هدفاً.

وتبقى مباراتان أمام ليفاندوفسكي لمحاولة الوصول الى الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في موسم واحد والمسجل باسم "مدفعجي" بايرن غيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً خلال موسم 1971-1972.

وتخلص البولندي من عقدة تلازمه أمام مونشنغلادباخ إذ دخل اللقاء وهو لم يسجل ضد الأخير سوى 5 أهداف في 17 مباراة، في أدنى عدد له من الأهداف ضد الأندية السبعة الأولى حالياً في الدوري.

وحسم بايرن الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً برباعية نظيفة بدأها ليفاندوفسكي منذ الدقيقة الثانية بعد تمريرة من النمسوي دافيد آلابا، أحد اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي البافاري بصحبة جيروم بواتنغ والإسباني خافي مارتينيس والمدرب فليك الذي قاد الفريق الى سداسية تاريخية العام الماضي.

وعزز توماس مولر تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الثالث (34) قبل أن يوجه الفرنسي كينغسلي كومان الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الرابع (44)، قبل أن يكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني (65).

ورغم اضطرار بايرن الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البديل الفرنسي الشاب تانغي نيانزو (18 عاماً) بعد خمس دقائق على دخوله (75)، أكمل البديل الآخر لوروا سانيه المهرجان باضافته الهدف السادس (85).

ليفركوزن يخرج من سباق دوري الأبطال -وفقد باير ليفركوزن الأمل نهائياً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما بات متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع نتيجة تعادله السلبي مع فيردر بريمن الذي لا يزال في دائرة خطر الهبوط بما أنه يتقدم موقتا بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر ونقطة عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وستكون ضربة قاسية جداً خسارة بريمن في دوري الكبار الذي سبق أن فقد أحد اعمدته شالكه الذي مني السبت بهزيمته الثانية والعشرين بخسارته أمام هوفنهايم 2-4.

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