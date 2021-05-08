30 مليون يورو سنوياً تبقي نيمار في سان جيرمان حتى 2026

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نيمار سيوقع عقدا مدته أربع سنوات أي حتى عام 2026، مع باريس سان جيرمان نهاية هذا الأسبوع، بقيمة 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) لكل موسم، ويشمل العقد مكافأة ضخمة، إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان، يتطلع أيضاً، إلى تمديد عقد كيليان مبابي، حيث ينتهي عقد مهاجم فرنسا البالغ من العمر 22 عاماً في نهاية الموسم المقبل، وأوضحت أن نيمار (29 عاماً)، وصل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، قادماً من برشلونة، مقابل رسوم انتقال قياسية بلغت 198 مليون جنيه إسترليني، وسبق أن أعرب نيمار عن رغبته بالرحيل عن فرنسا عام 2019 وسط تقارير عن استعداده للعودة إلى برشلونة، لكنه بقي في النهاية قبل أن يصل النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولم يتمكن نيمار من مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وخرج باريس سان جيرمان من الدور نصف النهائي لبطولة 2021، على يد مانشستر سيتي بهزيمة 4-1 في مجموع المباراتين، وكان وقت نيمار في باريس سان جيرمان غير متسق، وحظي ببعض لحظات التألق، بينما فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

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