مواجهة «نارية» بين رونالدو وإبراهيموفيتش على مقعد «الأبطال»

المصدر: ميلانو - (أ ف ب)

تشهد الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً قمة ساخنة بين يوفنتوس الثالث وضيفه ميلان الرابع، في صراعهما على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتشهد المباراة مواجهة «نارية» بين رونالدو وإبراهيموفيتش.

وكان فريق «السيدة العجوز» خسر رهانه على الفوز بلقب الـ«سيري أ» للموسم العاشر توالياً بعدما أزاحه إنتر عن عرشه بتتويجه بلقبه 19 في تاريخه والأول منذ عام 2010، الأسبوع الماضي، بعد تعثر مطارده المباشر أتالانتا أمام ساسوولو 1-1، قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.

ويعتمد اليوفي في مسعاه الأوروبي على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ثنائية في مباراته الأخيرة أمام أودينيزي 2-1، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 27 بفارق 6 أهداف عن مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو.

وفي المقابل مدّد مهاجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إقامته مع ميلان لمدة عام، وبعث «إبرا» الحياة إلى النادي مع عودته إلى صفوفه في منتصف الموسم الماضي، وقاده لإحراز سلسلة من 27 مباراة من دون خسارة قبل السقوط أمام يوفي نفسه 1 - 3 في سان سيرو في يناير 2021. كما ساهم المهاجم السويدي الذي عاد إلى صفوف منتخب بلاده بفضل ما قدمه في الملاعب الإيطالية، في اعتلاء ميلان لصدارة الدوري قبل العطلة الشتوية، ليعود ويتراجع في الترتيب بعد خسارته في المواعيد المهمة أمام الكبار أمثال إنتر ويوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز