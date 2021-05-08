11 مليون استرليني مكافآت تشيلسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المرتقب أن يحصل لاعبو تشلسي على مكافأة ضخمة، إذا أكملوا ثنائية الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حصل فريق المدرب توماس توخيل بالفعل، على مكافآت إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه استرليني، بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وستكون هناك 5 ملايين جنيه استرليني أخرى على المحك، عندما يواجهون مانشستر سيتي في إسطنبول في 29 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سيتقاسم اللاعبون مكافأة جماعية قدرها مليون جنيه استرليني، إذا فازوا على ليستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 15 من الشهر نفسه.

ويصل مجموع ما يحصل عليه لاعبو تشيلسي حال فوزهم بالبطولتين إلى 11 مليون جنيه استرليني، فيما يبلغ نصيب كل لاعب حوالي 500 ألف جنيه استرليني، إذا فاز بدوري الأبطال، ويتناقض هذا النهج مع أسلوب سيتي، والذي يتفاوض على المكافآت الفردية مع كل لاعب عند توقيع عقودهم في النادي، كما أن مسؤولية المكافأة الإجمالية للسيتي أعلى أيضاً، حيث يلتزم النادي بدفع حوالي 15 مليون جنيه استرليني كمكافآت إذا فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وأصحاب الدخل المرتفع في فريق مدرب سيتي بيب غوارديولا، مثل كيفن دي بروين، لديهم شروط مكافأة بقيمة مليون جنيه استرليني مكتوبة في عقودهم، وسيحصل اللاعبون الآخرون على مكافأة تبلغ حوالي 600 ألف جنيه استرليني، بينما ستكون هناك مكافآت أقل لباقي اللاعبين.

وتتضاءل هذه المكافآت السخية عند وضعها إلى جانب الأموال التي من المقرر أن يكسبها تشيلسي وسيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا، إذ يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 100 مليون جنيه استرليني، إلى جانب إيرادات البث، ومنها 16.5 مليون جنيه استرليني، مقابل الفوز بالمباراة النهائية وحدها.

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