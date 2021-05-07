300 % ارتفاع في تذاكر تركيا بسبب التشامبيونزليغ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتفعت قيمة تذاكر الطيران من إنجلترا إلى تركيا خلال أسبوع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 300 %، بعد تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي إلى النهائي المقرر يوم 29 مايو الجاري، وتنتظر الجماهير تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على تخصيص التذاكر للنهائي في اسطنبول، لحجز التذاكر بشكل نهائي.

ورغم ضغوط السياسيين وخبراء الصحة، لنقل النهائي إلى المملكة المتحدة، لأسباب تتعلق بالسلامة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقف حازماً هذا الأسبوع، برفضه نقل النهائي، رغم من المعدلات المرتفعة للغاية للإصابة بفيروس كورونا في تركيا، والتي تخضع حالياً لـلإغلاق الكامل.

وشهدت الساعات الماضية، تضاعف سعر الرحلات الجوية من ستانستيد إلى إسطنبول، ثلاث مرات، حيث يسارع المشجعون للحصول على تذكرة سفر، لحضور المباراة النهائية، ووصلت تكلفة التذكرة 321 جنيهاً إسترلينياً في عطلة نهاية الأسبوع للنهائي، مقارنة بـ 93 جنيهاً إسترلينياً فقط في الأسبوع الذي يسبق النهائي.

وذكرت صحيفة «التايمز» اليوم، أن المباراة ستقام في تركيا، وسيحصل 12 ألف مشجع على التذاكر، وسيخصص منها 4500 لكل ناد، مع عرض بـ 1500 تذكرة إضافية لكل ناد إذا وافق الفريق على ترتيب السفر والإقامة.

وكان سيتي وتشيلسي، قد تأهلا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو، بعد انتصارات مذهلة في الدور قبل النهائي على باريس سان جيرمان وريال مدريد على التوالي.

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