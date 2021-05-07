ميسي يهنئ نادال بجائزة لوريوس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، فوزه كأفضل رياضي في جائزة لوريوس 2021، كأفضل رياضية خلال حفل أقامته إشبيلية بشكل افتراضي بسبب وباء "كوفيد-19".

وقال ميسي، في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحباً رافا، أود أن أقول إنك مثال للجميع في كيفية عملك الجاد ومثابرتك وكونك على أعلى مستوى لسنوات عديدة".

وكان رافائيل نادال، قد فاز بجائزة لوريوس 2021، كأفضل رياضي، التي سبق أن حصل عليها بالفعل عام 2011.

وتم تكريم نادال، المصنف الثاني على العالم حالياً، بعد فوزه للمرة الــ13 ببطولة فرنسا المفتوحة في عام 2020، وهو اللقب رقم 20 الذي يحرزه في البطولات الكبرى خلال مسيرته.

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