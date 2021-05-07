قادة برشلونة يحذرون من موت الريال

المصدر: البيان الإلكتروني

بدت السعادة واضحة على وجوه لاعبي فريق برشلونة الإسباني خلال الحصة التدريبية الصباحية التي خاضوها أمس الخميس استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد غدا السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد بهدفين نظيفين أمام تشيلسي الإنجليزي وخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهناك أكثر من عنصر في فريق برشلونة لا يحبون ريال مدريد على الإطلاق ويحتفلون بشكل مفرط عند كل خسارة له، ومع ذلك كان جميع اللاعبين مبتهجين بخسارة الميرينغي مساء الأربعاء أمام البلوز.

وبالرغم من السعادة التي بدت على وجوه لاعبي برشلونة وتناولهم الحديث عن خسارة ريال مدريد الأخيرة طوال الحصة التدريبية الصباحية؛ إلا أن بوادر قلق أخرى بدت عليهم، إذ يرون أن إقصاء الميرينغي من بطولة دوري أبطال أوروبا سيجعلهم يستميتون في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة لكل فريق.

ويتبقى لكل فريق 4 مباريات في الدوري الإسباني، وسيحاول ثلاثي المقدمة اقتناص الـ 12 نقطة كاملة على أمل تعثر أحدهم.

وبعث قادة برشلونة، فور أن شاهدوا حالة النشوة لدى لاعبي الفريق تجاه هزيمة ريال مدريد، رسالة قالوا فيها لبعضهم البعض: لا يمكن الحكم على ريال مدريد بالموت، بحسب ما نقلت (آس).

ومفهوم رسالة قادة برشلونة هو أن ريال مدريد قادر على النهوض من جديد بعد كل تعثر، وأن خسارته لقب التشامبيونزليغ ستجعله يبذل الغالي والنفيس للظفر بلقب الليغا.

ويرى لاعبو برشلونة أن نتائج الجولة المقبلة ستحدد بشكلٍ كبير بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما يرون أنه في حالة انتصارهم على أتلتيكو مدريد وخطف الصدارة منه فإنهم سيتوجون بلقب الدوري الإسباني لا محالة، إذ يعتقدون أن ريال مدريد سيدفع ثمن إنهاكه البدني والنفسي بعد الخسارة من تشيلسي، بالإضافة إلى مواجهته لفريق إشبيلية يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة نفسها.

ويعتقد لاعبو برشلونة أن انتصارهم على أتلتيكو مدريد غدا السبت سيزيد الضغوط أيضًا على لاعبي ريال مدريد في مواجهة إشبيلية يوم الأحد.

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