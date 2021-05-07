تعيين صيدلانية فلسطينية لإدارة نهائي أبطال أوروبا للسيدات

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تقود ريم حسين نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في السادس عشر من شهر مايو الجاري في مدينة غوتيبرغ السويدية بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.



والد ريم فلسطيني مهاجر اختار العيش في ولاية ساكسونيا السفلى، في مدينة "باد هارتسبورغ"، حيث تعيش ريم حتى اليوم والتي ولدت في العام 1980.

قبل أربعة أعوام أخذت ريم مع شقيقتها فدوى وشقيقهما الآخر فادي على عاتقهم إدارة الصيدلية الواقعة في وسط المدينة، من والدهم.

ريم حاصلة على الدكتوراه في الصيدلة، ولكن كيف لريم أن توزع وقتها بين عملها في الصيدلية وعملها في تحكيم كرة القدم؟

ريم تجيب بالقول: "أتبادل أوقات العمل مع شقيقتي وشقيقي وأعمل هنا وهناك".

بعمر الخامسة بدأت لعب كرة القدم، واستمرت في اللعب حتى دوري الدرجة الثانية، وبعمر العشرين حصلت على إجازة التحكيم، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية.

ومنذ عام 2006 تقود مباريات دوري كرة القدم للسيدات، حكمت خلالها 110 مباراة، ومنذ عام 2009 وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن القائمة الدولية لإدارة مباريات كرة القدم.

في عام 2020 منحها الاتحاد الألماني لكرة القدم لقب "حكم العام للسيدات" للمرة الثالثة بعد عامي 2013 و 2016.

ريم حسين تأمل في الوصول إلى الخطوة التالية "التحكيم في الألعاب الأولمبية"، كما تقول. لم يضع الاتحاد الدولي اسمها ضمن القائمة التي تضم 99 حكما في أولمبياد طوكيو، إلا أنها تأمل في بلوغ هذه القائمة بعد تحكيمها لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في غوتيبرغ السويدية.

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