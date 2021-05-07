السيتي وتشلسي يطلبان نقل نهائي التشامبيونزليغ إلى ويمبيلي

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب كل من مانشستر سيتي وتشلسي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، في الساعات الماضية، نقل مكان المباراة إلى ملعب ويمبيلي في لندن، وفق (آس).

ولم يعطِ اليويفا الضوء الأخضر حتى الآن تجاه هذا القرار، ولكن سيلح كلا الناديين على هذا الطلب، وسيطلبان دعم الاتحاد الإنجليزي لتحقيق رغبة الناديين وجماهيرهما.

ومن المفترض أن يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط حضور جماهير يصل إلى 9000 ألف شجع.

ولكن وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، رأى الخبراء عدم إمكانية سفر المشجعين إلى أوروبا لحضور نهائي التشامبيونزليغ.

وفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجرا صحيا على المواطنين بداية من 29 أبريل حتى 17 مايو الجاري، وذلك قبل 12 يومًا من خوض نهائي دوري الأبطال.

ولكن مع تأهل السيتي والبلوز، طلب العملاقيان من اليويفا نقل ملعب المباراة إلى ويمبيلي وتجنب سفر آلاف الجماهير إلى أوروبا وسط هذا الوباء العالمي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي التشامبيونزليغ، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بإجمالي 4-1 في مجموع المباراتين، بينما صعد تشيلسي إلى النهائي على حساب ريال مدريد، إثر الفوز بنتيجة 3-1 في لقائي الذهاب والعودة.

جدير بالذكر أن تركيا تحتل المرتبة الخامس في دول العالم من حيث الإصابة بفيروس كورونا بإجمالي 4,977,982 حالة إصابة حتى كتابة هذه السطور.

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