«كورونا» تؤجل التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

المصدر: (برلين - د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس تأجيل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التي كان من المقرر لها الشهر المقبل، وذلك نتيجة جائحة «كورونا».

وذكر بيان الاتحاد الدولي «بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف» والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة «كورونا» والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكافة الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021، ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الأفريقية الـ54 التابعة لـ«فيفا»، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

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