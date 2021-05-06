هازارد يرد على انتقادات جماهير ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علَّق البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، على لقطته المثيرة عقب خروج النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي أمس.

وشوهد هازارد، عقب انتهاء اللقاء، وهو يضحك مع لاعبي تشيلسي فريقه السابق، متجاهلاً خسارة ريال مدريد وخروجه من البطولة.

وقال هازارد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا آسف. لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم، ولم تكن نيتي الإساءة إلى جمهور ريال مدريد. لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد، وقد جئت إلى هنا للفوز".

وتابع البلجيكي: "لم ينتهِ الموسم، وعلينا الآن أن نكافح معاً من أجل تحقيق الليغا. هلا مدريد!".

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