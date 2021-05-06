محمد صلاح يفوز بجائزة «لوريوس» للإلهام الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بجائزة «لوريوس» للإلهام الرياضي.

وأعلن الحساب الرسمي لجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي فوز النجم المصري بالجائزة لعام 2021.

وأعلن لويس فيجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق فوز صلاح بالجائزة في فيديو بثه الحساب الرسمي لمنظمة لوريوس، قائلا: «لوريوس تود الحصول على تلك الفرصة لتكريم رياضي خاص جدا هو ما يمثل كل شيء يخص أكاديمية لوريوس».

وكتب الحساب الرسمي للجائزة عبر تويتر: "جائزة لوريوس العالمية الرياضية تذهب لمحمد صلاح."

وأضاف الحساب: "في عام نجح فيه صلاح في قيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى مشروعات هامة في موطنه، التبرع بالأموال لبناء المدارس والمستشفيات."

وواصل "يعرف عن إنجازاته مع ليفربول لكنه بالإضافة لذلك فقد قدم أكثر من كرة القدم في بلده في نجريج في مصر، إنه محمد صلاح".

وتابع: "في عام 2018 تبرع لإنشاء مدرسة بالإضافة لملعب وصالة جيمانزيوم، كما أنه ينشر التوعية حول المساواة مع المرأة".

وعلق صلاح على فوزه بالجائزة قائلا: "أنا فخور لاختياري للفوز بجائزة لوريوس أكاديمي للإلهام".

وتابع "عام 2020 كان عاما صعبا على مستويات عديدة وعلى العديد من الأشخاص على مستوى العالم، البعض منا اضطر للابتعاد عن أهله وأصدقائه وأحبائه والبعض فقدوا من يحبوهم".

وواصل "نحتاج للتعلم من تلك التجربة وأن ندعم بعضنا البعض وأن نقوم بالأفضل من أجل المستقبل".

وتابع صلاح "يفوز لاعبو كرة القدم في العديد من الأوقات بالجوائز ويشكرون الجمهور مباشرة، لكن تلك المرة لن أهدي تلك الجائزة لجمهوري فقط، بل لكل جماهير مختلف الرياضات على مستوى العالم".

وأضاف: "العام الماضي كان قاسيا جدا، وكان بمثابة تذكير بحقيقة أن الرياضة ومن بينها كرة القدم لا تساوي أي شيء بدون الجمهور".

وشدد صلاح "كل شخص في الرياضة يمكن استبداله إلا الجمهور، سوف أنهي حديثي هنا" و "مرة أخرى أشكركم جميعا".

ويعد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر هو الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة بعدد 6 مرات.



أعلنت جوائز لوريوس الرياضية العالمية، عن تصدر النجم الدولي المصري محمد صلاح، وبطل سباقات فورميلا 1 "لويس هاميلتون" لقائمة المتوجين بجوائزها هذا العام.

وتمنح تلك الجوائز لأصحاب أفضل الإنجازات الرياضية على المستوى العالمي.

وأبرزت ديلي ميل البريطانية، أنباء تتويج الفرعون المصري بالجائزة العالمية، ومعه بطل سباقات فورميلا.

وجائزة لورويس الرياضية العالمية هي جوائز تُمنح للرياضيين على الإنجازات الرياضية على مدار العام وتم تأسيسها في عام 1999 من قبل مؤسسة Laureus Sport for Good Foundation.

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