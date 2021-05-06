رجال وسيدات تشيلسي في النهائي الأوروبي.. حدث تاريخي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح تشيلسي أول ناد في التاريخ، يشهد وصول فريقي الرجال والسيدات، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وجاء ذلك بفضل تفوق رجال المدرب توماس توخيل، على ريال مدريد 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي 29 الجاري، في تركيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري نجحت سيدات تشيلسي، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب فريق المدربة إيما هايز، على بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره برشلونة في نهائي البطولة الأوروبية للسيدات 16 الجاري في غوتنبرغ بالسويد، وبات «البلوز» ثاني فريق نسائي إنجليزي يصل إلى النهائي، بعد أرسنال في موسم 2006-2007.

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