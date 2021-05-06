المصدر: دبي- البيان الإلكتروني

غازل نادي برشلونة الإسباني نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي " تويتر"، حيث شارك فيديو للبرغوث وارفقه بسؤال لجمهور البرسا بالقول: ما هو أجمل هدف سجله ميسي مع برشلونة من ركلة حرة مباشرة؟ .

الفيديو والسؤال نالا تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور برشلونة، ووجدت أعداد كبير منهم صعوبة في تحديد الهدف الأجمل، حيث أكدوا على أن جميعها مميزة وتاريخية، كما أثنوا على براعة اللاعب في التسجيل من الركلات الحرة المباشرة.

وتنتظر برشلونة مواجهة صعبة يوم السبت المقبل عندما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا، وفي قمة الدوري الإسباني.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ 28 هدفاً.

برشلونة يغازل #ميسي بفيديو وسؤال



ما هو أجمل هدف سجله ميسي مع برشلونة من ركلة حرة مباشرة؟https://t.co/hD5nKqH5O7#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/YdhCCqtu1g — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 6, 2021

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