نجم برشلونة الصاعد يسافر إلى بورتو لإجراء فحص على الركبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني سفر نجمه الصاعد أنسو فاتي إلى البرتغال لإجراء كشف طبي على ركبته اليسرى، من قبل الدكتور جوزيه كارلوس نورونيا وتحت إشراف أطباء نادي برشلونة

و تعرض أنسو فاتي للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في نوفمبر الماضي، وخضع بعد أيام، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى، إلا أن عملية تعافيه لا تسير بالشكل المأمول.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن إصابة فاتي في غضروف الركبة من أصعب الإصابات في عالم كرة القدم، وأحيانا تهدد اللاعبين بالاعتزال المبكر.

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