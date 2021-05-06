انستغرام تطلق تقنية جديدة لحماية اللاعبين من العنصرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يطلق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"،الأسبوع المقبل تقنية جديدة، لمنع اللاعبين من رؤية الرسائل المسيئة، من خلال فلتر خاص، يمنع الرسائل التي تحمل رسوم أو عبارات مسيئة من الوصول إلى المرسل إليه.

وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة، بعد أقل من 48 ساعة، على انتهاء مقاطعة كرة القدم الإنجليزية التاريخية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي انضم إليها عدداً من نجوم العالم، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وكان رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، آخر النجوم الذين تعرضوا لإساءة عنصرية عبر حساباته الشخصية على "السوشيل ميديا"، وذلك بعدما حسم مكاناً مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي يوم الثلاثاء الماضي، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبعد الإبلاغ عن الإساءة، قام "انستغرام" بحذف المنشور، وتعهدت منصة التواصل الاجتماعي أيضاً بمعاقبة الحساب المعني، فيما قال متحدث باسم "فيسبوك" في بيان نشرته صحيفة "سبورت ميل": "الإساءة العنصرية المرسلة إلى رحيم سترلينج مرفوضة، وأزلنا التعليق، واتخذنا إجراءات ضد الحساب المسؤول".

وأضاف البيان: "كجزء من عملنا المستمر في هذا المجال، نطرح أدوات جديدة للمساعدة في منع الأشخاص من رؤية الرسائل المسيئة من الغرباء، ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مجتمعنا آمناً".

وتعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لضغوط هائلة لإصلاح منصاتها في الأشهر الأخيرة، بسبب كمية الانتقادات اللاذعة التي تلقاها لاعبي كرة القدم، ووصل الأمر إلى تنظيم مقاطعة مؤخراً لوسائل التواصل الاجتماعي، وانتهت ليل الاثنين الماضي، كتحذير كبير لشركات التكنولوجيا.

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