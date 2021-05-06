بالإضافة إلى الإقصاء.. ضحكات هازارد تخنق المدريديين

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يقدم هازارد الأداء الذي كان منتظراً منه أمام ناديه القديم تشلسي في لقائه أمس مع ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط تساؤلات جماهير ريال مدريد عن إصرار زيدان على الإبقاء عليه في أرض الملعب طوال المباراة تقريباً.

وزاد غضب جماهير ريال مدريد واشتعل فتيل ثورتها ضد اللاعب البلجيكي عقب نهاية المباراة، بعدما تم التقاط بعض الصور له وهو يضحك في كامل السعادة من دون اعتبار لحالة الجماهير وحالة الحزن المسيطرة عليهم للخروج من البطولة الأوروبية، التي كان النادي يراهن عليها في الموسم الجاري، مع المحنك زين الدين زيدان الذي قاد الفريق لثلاثية تاريخية بها من قبل حين حصد اللقب 3 مرات متتالية في أعوام: 2016، 2017 و2018.

والتقطت عدسات المصورين هازارد عقب نهاية المباراة في أرض الملعب وهو يطلق الضحكات مع زميله القديم في صفوف البلوز المدافع كيرت زوما، ويتبادل معه الحديث وسط ضحكات مستمرة.

وتأهل تشيلسي لملاقاة جاره ومواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة المقررة يوم 29 من شهر مايو الجاري على أرض ملعب استاد أتاتورك، في العاصمة التركية اسطنبول، في نهائي إنجليزي خالص ومميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز