بشرى سارة لجماهير نهائي "الشامبيونزليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية بريطانية في الساعات الماضية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ينوي إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في وجود جماهيري كبير، لن يقل عن 25 ألف متفرج.

ويحتضن ملعب استاد أتاتورك في العاصمة التركية اسطنبول، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري، والتي ستجمع الفريقين الانجليزيين؛ مانشستر سيتي وتشلسي.

وكتبت صحيفة «التايمز» البريطانية الشهيرة، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن هناك خطة بالتنسيق بين المسؤولين في تركيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، من أجل السماح بحضور ثلث سعة استاد أتاتورك في المباراة النهئاية لدوري الأبطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتبلغ سعة استاد أتاتورك، نحو 75145 مقعداً، وهو ما يعني أن الحضور في النهائي سيكون لنحو 25 ألف متفرج من قلب الملعب، وفقاً لما نشرته «التايمز» نقلاً عن مصادر لها في قلب اليويفا.

وأضافت الصحيفة أن هذه المباراة ستكون بمثابة خطة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل التجهيز لحضور الجماهير في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة في عدة مدن بالقارة العجوز خلال الفترة من 11 يونيو المقبل إلى 11 يوليو.

وأضافت صحيفة «التايمز» أن ما سيحدث في ملعب أتاتورك في نهائي دوري أبطال أوروبا، سيتم تطبيقه في ملعب مدينة جدانسك البولندية، التي من المقرر أن تحتضن نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليغ».

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن كل من سيحضر في ملعب أتاتورك سيكون مطالباً بتقديم تقرير طبي يثبت سلبية عينته لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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