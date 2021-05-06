تشلسي يهزم ريال مدريد ويلحق بمانشستر سيتي إلى النهائي

المصدر: أ ف ب

بلغ تشلسي الإنجليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-صفر، أمس، في لندن، في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.

وكان تشلسي عاد بالتعادل الإيجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29 مايو الحالي في إسطنبول.

ونجح مدرب تشلسي الألماني توماس توخل الذي تسلَّم تدريبه مطلع العام الحالي في بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية توالياً، بعد أن خسر العام الماضي عندما كان على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ صفر-1.

ونجح توخل أيضاً في قيادة الفريق اللندني إلى نهائي كأس إنجلترا حيث سيلتقي مع ليستر سيتي خلال الشهر الحالي.

وعلى الرغم من سيطرة ريال مدريد على الكرة، لم يشكِّل خطورة تذكر على مرمى الحارس السنغالي إدوار مندي، قبل أن يفتتح فيرنر التسجيل، مستغلاً كرة مرتدة من العارضة سددها مواطنه كاي هافيرتس فتابعها برأسه داخل الشباك.

وحسم ماونت النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، بعد مجهود فردي من الأمريكي كريستيان بوليسيك ليسدد في الشباك من مسافة قريبة.

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