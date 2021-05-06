التحقيق في حفل شواء بمنزل ميسي

المصدر: (برلين - د ب أ)

تعتزم رابطة المحترفين بإسبانيا التحقيق في إدعاءات حول انتهاك الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة بروتوكولات الصحة المطبقة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن ميسي دعا زملاءه في الفريق ورفيقاتهم لحفل شواء في منزله عقب الفوز على بلنسية الأحد الماضي.

وفي الوقت الذي رأى البعض أن ميسي بدأ يشعر بالسعادة مجدداً في برشلونة بعد محاولته الرحيل عن النادي الكاتالوني العام الماضي، فإن تجمع اللاعبين نال قدره من الانتقادات نظراً لكونه دعاية سيئة للاعب وضيوفه.

وتدرس رابطة المحترفين في إسبانيا الادعاءات ضد ميسي لتحديد ما إذا كانت تمثل انتهاكاً للبروتوكولات الصحية.

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