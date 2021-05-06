سان جرمان.. أحلام ضائعة

المصدر: باريس - أ ف ب

انتهى موسم جديد بالنسبة لباريس سان جرمان الفرنسي من دون الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بما يرضي إدارته القطرية، التي عقدت أغلى صفقتين في التاريخ، لتضعه على رأس الهرم القاري، لكن أحد طرفي هذا الثنائي، المهاجم الشاب كيليان مبابي، غاب عن إياب نصف النهائي، أول من أمس، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابته، على غرار البرازيلي نيمار في 2018 و2019 في دور الـ16 أمام ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي. كان المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو يأمل في الإبقاء على آماله إياباً، بعد الخسارة على أرضه ذهاباً 1 - 2، لكن هدفاً سريعاً من الجزائري رياض محرز، الذي حقق لاحقاً الثنائية، جنّبه المخاطرة بإدخال مبابي حتى لو لدقائق قليلة في نهاية المباراة.

لن يبلغ سان جرمان النهائي للموسم الثاني توالياً، فيما يتابع زحفه بين كبار القارة،

وفقد لاعبوه أعصابهم في نهاية المباراة الجليدية على ملعب الاتحاد، مع طرد الأرجنتيني أنخل دي ماريا لدوسه على البرازيلي فرناندينيو وإنذار آخرين، قبل أن يصطف لاعبوه متهمين الحكم بيورن كايبرز بإهانتهم.

إخفاق

صحيح أن سان جرمان أخفق مرتين أمام سيتي، لكنه أزاح في طريقه إلى نصف النهائي العملاقين برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، ما دفع مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو إلى القول لقناة «أر أم سي»: «أقصينا أندية كانت قادرة على التتويج، مثلنا نحن».

تابع «هدفنا الدائم هو الفوز، وليس بلوغ نصف النهائي. أعتقد أن مستوانا في آخر موسمين يظهر قدرتنا على التنافس بين الأقوياء لإحراز اللقب».

هل سيجدّد الثنائي عقده؟

يبقى السؤال عن المستقبل القريب في فريق العاصمة. يتعيّن على ليوناردو إضافة نوعية جديدة لدعم مبابي ونيمار، خصوصاً في مركز الظهير، لكن الأهم هو الإبقاء على النجمين، في ظل استمرار المفاوضات لتمديد عقديهما.

أضاف ليوناردو «يجب أن نتابع، نبقي الأسس التي أرسيناها. ليس الوقت متاحاً اليوم لتقرير أو إعلان أي شيء. يمكننا أن نفخر بما حققناه. لسنا راضين عن الخسارة في نصف النهائي، لكن هذا قد يحصل أمام فريق مثل مانشستر سيتي».

أردف لاعب الوسط الدولي السابق «أنا متفائل للمستقبل».

سيكون المستقبل مع بوكيتينو، القادم في يناير الماضي بدلاً من الألماني توماس توخل الواقف على عتبة النهائي مع فريقه تشلسي.

وسيتفرّغ الفريق لاستحقاقاته المحلية، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن ليل المتصدر قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

مستقبل

قال بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، الآتي من توتنهام: «فلنركّز على المستقبل، ونعدّ الفريق للفوز في المباريات. الطريقة التي خضنا فيها المباراتين تمنحنا الأمل للمستقبل، للعودة والمحاولة مجدداً».

ورأى بوكيتينو أن فريقه كان يستحق «أفضل» من الخسارة أمام سيتي «إذا حلّلتم المباراتين، سيطرنا على فريق يصعب السيطرة عليه، لكنك بحاجة إلى نسبة من الحظ أحياناً للتسجيل في لحظات حاسمة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز