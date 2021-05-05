تعرف على موعد المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول

المصدر: أ ف ب

سيتعين على مانشستر يونايتد خوض 4 مباريات في مدى 9 أيام بعد أن قررت رابطة الدوري اقامة مباراته المؤجلة ضد الغريم التقليدي ليفربول في الدوري المحلي بسبب شغب جماهيره، في 13 مايو الحالي.

وكان من المفترض أن تقام المباراة الأحد الماضي على ملعب "أولد ترافورد"، لكن احتجاجات انصار النادي تجاه عائلة غلايزر مالكة النادي وما رافقها من أعمال شغب داخل الملعب حالت دون اقامتها في موعدها الاصلي.

وسيلتقي فريق "الشياطين الحمر" مع أستون فيلا الاحد في 9 الحالي، ثم مع ليستر سيتي الثلاثاء المقبل، فليفربول الخميس ثم فولهام في 18 مايو.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز وقد ضمن بنسبة كبيرة بطاقة التأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي قد يلجأ مدربه النروجي أولي غونار سولشاير الى اشراك تشكيلة رديفة من الشبان في بعض المباريات لا سيما في حال بلوغ فريقه المباراة النهائية لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، علماً بأنه تقدم على منافسه روما الايطالي 6-2 ذهاباً قبل الاياب الخميس.

وتقام المباراة النهائية لـ "يوروبا ليغ" في مدينة غدانسك البولندية في 26 الحالي.



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