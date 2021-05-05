بشرى سارة لجمهور البارسا..مسحة لاعبي برشلونة سلبية بعد مأدبة ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها إدارة نادي برشلونة اليوم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم سلبية، وذلك عقب المأدبة التي أقامها نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي للاحتفال بلقب كأس ملك إسبانيا، مما جعل جمهور البرسا يتنفس الصعداء خصوصاً وأن الفريق تنتظره مواجهة هامة أمام أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني السبت المقبل

ونقلت "اليوم السابع" عن قناة "كواترو" الاسبانية قولها أنه بعد الجدل الذي أثير حول اجتماع ميسي مع اللاعبين في منزله، قام نادي برشلونة اليوم بفحص جميع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، وجميع النتائج كانت سلبية، لوضع حدا للشائعات.

وأقام ميسي، مأدبة غداء لزملائه وزوجاتهم في فريق برشلونة في منزله في كاستيلديفيلس، بهدف رفع المعنويات قبل لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل، في الجولة 35 من الدوري الاسباني.

إلا أن التأثير المعنوي قبل تلك المواجهة الهامة على درع الدوري، أنقلب إلى تحقيقات من قبل رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، وتوقعات بعقوبات قاسية تنتظر ميسي وبرشلونة، لمخالفتهم بروتوكول "كوفيد- 19".

وتقضي إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، والمطبقة من قبل رابطة الدوري الاسباني، بعدم تجاوز تجمعات اللاعبين لـ 6 أشخاص، في الوقت الذي ضمت فيه مأدبة ميسي، حوالي 40 شخصاً.

الجدير بالذكر، أن برشلونة يرفع شعار الفوز فقط أمام أتلتيكو مدريد، للإبقاء على أمله بالتتويج بدرع الدوري، حيث يتصدر أتلتيكو ترتيب المسابقة برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن كل من ريال مدريد وبرشلونة، وتتبقى 4 مباريات فقط على نهاية البطولة.

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