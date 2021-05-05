4000 تذكرة لجماهير مانشستر سيتي في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحصل مانشستر سيتي، ومنافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة في تركيا يوم 29 مايو الجاري، على ما يصل إلى 4000 تذكرة، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والسلطات التركية، لاستيعاب 25 ألف متفرج في استاد أتاتورك، وهي ثلث سعة الاستاد البالغة 76 ألف متفرج.

فيما طالب عضو برلماني وخبراء في الصحة العامة، بعدم السماح للجماهير الإنجليزية بحضور تحفة إسطنبول بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وتمكن سيتي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بفوزه المذهل 2-0 على باريس سان جيرمان في لقاء الإياب، على ملعب الاتحاد الليلة الماضية، وسبقه بالفوز ذهاباً 2-1 في فرنسا.

وفي غضون ساعات من انتهاء المباراة، طلب النادي من المشجعين التعبير عن اهتمامهم بحضور المباراة النهائية على ملعب أتاتورك، ووفقاً لصحيفة "التايمز"، يبدو أن نادي مانشستر سيتي ومنافسه سيحصلون الآن على 4000 تذكرة لكل منهما.

وأكدت الصحيفة، إنه ربما يسمح للأندية ببيع تذاكر أكثر من المخصصة، إذا نظمت السفر عبر رحلات رسمية، ولكنها الترتيبات النهائية ستتأثر بقيود السفر التي تفرضها حكومة المملكة المتحدة، والمتوقع الإعلان عنها بعد غدً الجمعة،

والتي ستحدد ما إذا كان سيتعين على المشجعين، الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم.

وتخضع تركيا حالياً لإغلاق كامل حتى 17 مايو الجاري، بعدما عانت من ارتفاع مدمر لفيروس كورونا، والذي بلغ ذروتها بـ 60.000 حالة إصابة، و 300 حالة وفاة يومياً في أبريل الماضي، ولا تزال معدلات الإصابة أعلى بثلاث عشرة مرة من المملكة المتحدة.

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