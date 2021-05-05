البلجيكي بروس مدربا لجنوب إفريقيا

المصدر: أ ف ب

سيحلّ البلجيكي هوغو بروس بدلا من موليفي نتسيكي في منصب مدرب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للاتحاد المحلي تيبوغو موتلانثي الأربعاء في جوهانسبرغ.

وأشرف بروس (69 عاما) على الكاميرون المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا 2017، لكنه أقيل في العام التالي بعد نتائج متواضعة في كأس القارات وتصفيات مونديال 2018.

وقع عقدا لخمس سنوات مع اتحاد جنوب إفريقيا، بعدما كان دون وظيفة منذ تركه أوستند البلجيكي في 2019.

وفي مسيرة تدريبية امتدت 33 عاما، اشرف المدافع الدولي السابق على ناديي شبيبة القبائل ونصر حسين داي الجزائريين في القارة الإفريقية.

وقال موتلانثي انه تم اختيار بروس "لخبرته وقدرته وشغفه للعمل مع اللاعبين الشبان".

تابع "كان يشاهد مبارياتنا ولاحظ مكامن الخطأ. نهدف أن يعيدنا إلى الموقع الكروي الذي ننتمي اليه".

ومنذ احراز كأس إفريقيا مرة يتيمة في 1996 على أرضها، تراجعت الدولة الجنوبية وهي مصنفة 15 في القارة و75 عالميا. وأقيل نتسيكي في مارس الماضي بعد الخسارة ضد السودان وفشل التاهل إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

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