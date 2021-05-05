العقل المدبر لبرشلونة يغيب عن قمة الدوري الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي برشلونة لتخفيض العقوبة الخاصة بإيقاف مدرب الفريق الهولندي رونالدو كومان إلى مباراة واحدة بدلاً من مباراتين، لذا فإن المدرب الهولندي لن يتمكن من قيادة فريقه في لقاء أتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل، على ملعب "كامب نو" في قمة الدوري الإسباني.

وقالت روسيا اليوم نقلأً عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الهيئة التأديبية في الليغا فرضت على المدرب الهولندي البالغ 58 عاما عقوبة الإيقاف لمباراتين، بعد أحداث يوم الخميس الماضي ضد غرناطة.

واعترض كومان وقتها، بشكل غير لائق، على طريقة تحكيم المباراة، التى خسرها البلوغرانا بنتيجة 1-2، ما دفع حكم اللقاء لطرده وإيقافه مباراتين، الأولى ضد فالنسيا والثانية أمام أتلتيكو مدريد.

وقال مدرب البرسا حرفيا للحكم الرابع في مباراة غرناطة:"يالها من شخصية".

وقالت لجنة المسابقات في بيان إن كومان تعرض للعقوبة لأنه خالف المادة 117 من لائحة الانضباط والتي تحظر "الاستخفاف أو التقليل من شأن الحكام أو المسؤولين أو السلطات الرياضية".

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