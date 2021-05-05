محرز علي أعتاب نيل لقب أفضل لاعب افريقي

المصدر: دبي- البيان الإلكتروني

يقدم العربي الجزائري رياض محرز أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من ليستر سيتي، وشهدت مباراة فريقه السيتي مع باريس سان جيرمان قمة تألقه حيث قاد فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحصل النجم الدولي الجزائري على إشادات ربما لم يحصل عليها من قبل على مستوى كل جماهير العالم.

واستطاع محرز تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة ليحول تقدم المنافس بهدف إلى فوز بهدفين خارج ملعبه ليضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكشفت إحصائيات فنية عن المباراة ان رياض محرز حقق أرقاماً قياسية خلال المباراة وقدم أداء متميزاً ويأتي الهدف الذي أحرزه تتويجًا لمجهوده الذي أثبت من خلاله قيمته في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، إذ لمس الكرة 74 مرة وبلغت دقة تمريراته 96% وتفوق في 10 صراعات ثنائية كما حصل على 4 أخطاء ضد لاعبي باريس سان جيرمان.

وخلال المباراة، نجح محرز كذلك في استعادة الكرة 7 مرات، والقيام بـ 3 تدخلات صحيحة، مع تقديم 3 كرات عرضية والقيام بعدد مماثل من التسديدات، بالإضافة إلى صنع فرصة وتسجيل هدف.

وستكون الفرصة كبيرة أمام رياض محرز ليصبح أول لاعب عربي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ما يعزز حظوظه في الفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا في 2021، فضلا عن ترشحه للمنافسة على الكرة الذهبية العالمية.

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