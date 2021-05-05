مورينيو يخفض راتبه 3.5 مليون إسترليني لتدريب روما

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتخفيض راتبه بشكل كبير، ليصبح المدير الفني الجديد لنادي روما حتى عام 2024، مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني في الموسم، أي أقل بـ 3.5 مليون إسترليني، مما كان يحصل عليه من نادي توتنهام، وبعد أسابيع فقط من إقالته من النادي الإنجليزي، وبعد موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وسبق أن تولى المدرب البالغ من العمر 58 عاماً، تدريب أندية مانشستر يونايتد، تشيلسي وريال مدريد، وسيعود إلى إيطاليا ولكن هذه المرة لتدريب روما خلفاً للمدرب باولو فونسيكا، والذي أعلن عن رحيله عن روما في نهاية الموسم الجاري، وتمكن روما من تعيين مورينيو، لأنهم قادرون على الاستفادة من الإعفاءات الضريبية من مرسوم النمو الإيطالي، وهذا يعني أنهم يحصلون على خصم ضريبي يبلغ حوالي 30% على أجره.

كجزء من عقد مورينيو سيكسب المدرب المزيد من الأموال على شكل مكافآت إذا تمكن من قيادة روما إلى المجد الإيطالي أو الأوروبي خلال فترة توليه المسؤولية، لتكلف الحزمة المالية الإجمالية لمورينيو، نادي روما حوالي 8.6 مليون جنيه إسترليني، فيما أن توتنهام يواصل دفع بعض راتبه، كجزء من العقد الذي وقعه مع توتنهام حتى عام 2023، ما يعني أن عودة مورينيو السريعة لروما، ستوفر على توتنهام دفع الملايين.

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