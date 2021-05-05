"يويفا" يكشف عائدات الأندية المشاركة في بطولتيه موسم 2019-2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الموازنة الاقتصادية للموسم الماضي، والتي أظهرت انخفاضا في الإيرادات العامة التي تحصلت عليها الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليغ»، وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروباليغ»، ودوري الأمم الأوروبية، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفيما حصلت تلك الفرق على ما إجمالي قيمته 3.093 مليارا يورو بينها في الموسم 2018-2019، انخفض هذا الرقم إلى ما قيمته 2.417 مليارا يورو في الموسم التالي، بحسب ما نقلت (آس).

دوري أبطال أوروبا

وانخفضت المداخيل التي تحصلت عليها فرق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من 1.96 مليار يورو إلى ما إجمالي قيمته 1.64 مليار يورو، فيما قلت المداخيل التي تحصلت عليها فرق الدوري الأوروبي لكرة القدم من من 559 مليون يورو إلى 478 مليون يورو.

دوري الأمم الأوروبية

وبالنسبة لبطولة دوري الأمم الأوروبية، هبطت الدخول المتحققة في الموسم 2018-2019 إلى 278 مليون يورو في الموسم التالي.

العائدات الأعلى لباريس سان جيرمان

ومن بين الفرق التي نافست في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تشامبيونزليغ في الموسم الماضي، حصل باريس سان جيرمان وصيف اللقب على العائدات الأعلى والتي وصل إجمالي قيمتها إلى 126.80 مليون يورو، يليه بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب بواقع 125.45 مليون يورو.

الفرق الإسبانية

وفي إسبانيا كان برشلونة هو الفريق الوحيد الذي حصل على ما يربو على 100 مليون يورو، يليه أتلتيكو مدريد (91.45 مليون يورو) ثم ريال مدريد (80.84 مليون يورو).

الفرق الإنجليزية

أما أعلى ثلاثة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز فكانت هي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي بواقع 94.74 مليون يورو و79.57 مليون يورو، و78.56 مليون يورو على الترتيب.

دوري السوبر الأوروبي

وفي ضوء مقترحات بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم تأجيل مشروعها بعد ساعات من الإعلان عنها، كان ثمة أسباب تفسر رغبة تلك الأندية في البداية الانضمام إلى البطولة الوليدة التي كان يُنظر إليها على أنها بديل عن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في شكلها الحالي.

فقد كان من المقرر أن يحصل كل فريق على ما قيمته 300 مليون يورو لدخول البطولة التي لم يقدر لها النجاح، فيما سيحصل الفريق الفائز على ما قيمته 400 مليون يورو.

لكن تحصل تلك الفرق على ثُلث هذا المبلغ فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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