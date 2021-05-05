ماذا قال زيدان وتوخل عن "تحدّي لندن" اليوم؟

المصدر: أ ف ب

أكّد المدرب الألماني لنادي تشيلسي الانجليزي توماس توخل أمس الثلاثاء أن التحدي بالنسبة للفريق اللندني "هو نسيان نتيجة مباراة الذهاب" ضد ريال مدريد الإسباني، متمنيا من لاعبيه "اللعب من أجل الفوز" اليوم الأربعاء في لندن في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في المقابل، أكد المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان أن لاعبي النادي الملكي "مستعدون لتقديم مباراة كبيرة".

وهنا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي للمدربين عشية قمتهما المرتقبة على ملعب "ستامفورد بريدج":

- المباراة المتوقعة؟ -قال توخل "التحدي هو أن تنسى نتيجة مباراة الذهاب. في مباراة الإياب في دوري الأبطال، عليك دائمًا أن تبدأ من صفر-صفر. نستعد للمباراة من أجل الفوز، نتيجة مباراة الذهاب ليست مهمة في التحضير لمباراة الغد، أو الطريقة التي نتدرب بها أو ما سأقوله للاعبين. سيتعين علينا بذل المزيد من الجهد. هناك ضغط على هذا المستوى، وعليك أن تؤمن بنفسك وإلا فإننا لن تكون لدينا أية فرصة أمام فريق مثل ريال مدريد. أنا متأكد من أن لاعبي فريقي يشعرون بذلك ويعرفون كيف يقدمون أداءً رائعًا".

في المقابل، قال زيدان "يتعين علينا فرض أسلوب لعبنا. الشيء المهم هو الاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة، لأننا لا نلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم. لاعبو فريقي جاهزون لتقديم مباراة كبيرة. في مثل هذه المباريات، عليك أن تعاني على أرضية الملعب. هذا ما حدث في مباراة الذهاب، واليوم (الأربعاء) سيكون الأمر كذلك.

المهم، هو ما سنفعله بالكرة. ودفاعيا، سنحاول علاج ذلك (المشاكل التي واجهها فريقه في مباراة الذهاب)، من خلال اللعب بقتالية أكبر".

بوليسيك-هازار، المقارنة القسرية

وتحدث توخل عن لاعب وسطه الدولي الامريكي كريستيان بوليسيك مسجل الهدف الوحيد في مباراة الذهاب وخليفة نجم ريال مدريد الدولي البلجيكي إدين هازار في النادي اللندني، قائلا: "إنه يظهر على أي مستوى يضع طموحاته وأحلامه. الجانب السلبي هو أن الناس سيقارنون بينهما دائمًا. ولكن في الوقت الحالي، كريستيان لديه تأثير جيد على الفريق وسنكون سعداء إذا استمر اليوم بعد هدفه في مباراة الذهاب".

من جهته قال زيدان بخصوص هازار العائد بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة "إنه وقت جيد جدا بالنسبة له للعودة الى الملاعب، إنه جاهز، سنحتاج إليه. نعرف مؤهلاته كلاعب، وسيقدم لنا الكثير".

أما زميله لاعب الوسط الدولي الألماني طوني كروس، فقال "نعرف ما يمكن أن يكون عليه كلاعب. للأسف أنه لم يتمكن من إظهار ذلك حتى الآن بسبب الإصابات. إنه أفضل الآن، يمكنه اللعب مرة أخرى في مستواه. لاعب يصلح لهذا النوع من المباريات. بالنسبة لدفاع تشيلسي، سيكون لاعبًا خطيرًا، بغض النظر عن عدد الدقائق التي سيلعبها".

عودة راموس

وبخصوص عودة قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الى اللعب بعد تعافيه من إصابة حرمته من خوض مباراة الذهاب، أوضح المدرب الألماني أنه "سواء لعب راموس أم لا، فإن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا للريال. إنه قائد الفريق الأكثر نجاحًا في أوروبا في السنوات الأخيرة. لكننا لن نفقد إمكانياتنا بسبب ذلك، نتوقع أنه سيلعب، ونستعد لذلك، وسنتأكد من أنه لا يقوم بالمهمة بمفرده. الدرس الرئيس من مباراة الذهاب هو أنه يمكننا أن نثق في أنفسنا، وأننا نستحق مكاننا في نصف النهائي. وأننا على مستوى التحدي".

أما زيدان، فقال: "لن أخاطر بأي شيء. سيرخيو (راموس) معنا، هذا يعني أنه جاهز للعب. أهم شيء هو أن زعيمنا، قائدنا، معنا".

فيرنر أساسي؟

وتحدث توخل عن مواطنه المهاجم الدولي تيمو فيرنر، وقال "أعلم أن تيمو يريد التسجيل. علينا أن نقبل أن الهدافين يفوتون أحيانًا فرصًا كبيرة، ذلك جزء من اللعبة. لم أتخذ جميع القرارات بشأن تشكيلة الفريق حتى الآن، هناك حصة تدريبية أخرى، سأرى كيف يشعر اللاعبون بالثقة وبحالة جيدة. لم يسجل تيمو ولكن لديه أيضًا كثافة عالية في عمله الدفاعي. في الفريق، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم للتسجيل والدفاع. نحن نخلق فرصًا كافية لتسجيل الأهداف. بالنسبة له، سيأتي ذلك مع فترة تكيف، عندما يكون لديه ثقة أكبر بنفسه. لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين سأشركهم غدًا، والخبر السار هو أنه لا يوجد أحد ملزم بالفوز بالمباراة بمفرده، سنقوم بذلك معًا".

نغولو كانتي، "حلم" توخل

وتطرق توخل أيضا الى لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي بقوله "لقد فاز بكل الألقاب الممكنة باستثناء دوري الأبطال. هل الفوز به سيجعله أكبر؟ الى أي مدى؟ إنه لاعب كبير بالفعل، إنه الرجل الذي تحتاجه للفوز بالألقاب. عندما كنت أدرب أندية أخرى، كنت أحلم بوجود هذا اللاعب في فريقي، والآن أنا أملكه. إنه مثال لا يصدق، إنه فتى هادئ وكتوم، يبتسم كثيرًا، ويتواصل مع الجميع لكنه لا يتحدث بصوت عالٍ، إنه دائمًا مهذب، ومن خلال أدائه يعبر عن نفسه".

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