محرز يقود مان سيتي إلى نهائي دور أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بتجديده تفوقه على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي وصيف البطل بالفوز عليه 2-صفر "الثلاثاء" بفضل ثنائية الجزائري رياض محرز في إياب نصف النهائي.

وكان سيتي حسم لقاء الذهاب في باريس 2-1 وقطع أكثر من نصف الطريق لحرمان سان جرمان من التأهل الى النهائي للموسم الثاني توالياً، ثم أكد تفوقه على منافسه اليوم بفضل هدفي محرز (11 و63) الذي كان أيضاً صاحب هدف الفوز ذهاباً.

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر في 29 مايو في اسطنبول مع الفائز من مواجهة "الأربعاء" بين مواطنه تشلسي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي اكتفى بالتعادل 1-1 ذهاباً على أرضه.

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