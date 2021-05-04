«كاف» يهدد الموسم السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الاتحاد السوداني في أزمة تهدد استمرار الموسم الرياضي.

وأرسل كاف خطاباً رسمياً أخطر فيه الاتحاد السوداني بإرسال أسماء ممثليه في دوري الأبطال في موعد أقصاه الأول من شهر يوليو المقبل، ونوه إلى آخر يوم لرفع كشوف لاعبي الأندية المشاركة في دوري الأبطال بتاريخ 12 يوليو المقبل، وحسب ما أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم أن الموسم الرياضي سينتهي يوم 30 يوليو المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة صعوبة إنهاء الدوري قبل يوم 1 يوليو المقبل، وأشارت إلى رفع الأمر إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار بشأن الموسم الرياضي.

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