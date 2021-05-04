سيدة عجوز تتطوع للسماح بسفر مارسيلو مع الريال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سافر مارسيلو (32 عاماً)، مع ناديه ريال مدريد لمواجهة مضيفه تشيلسي غداً الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان مقرراً غيابه عن المباراة، بعد استدعائه بشكل عشوائي للمساعدة في مراقبة الانتخابات المحلية في مدريد.

ووصل الظهير الذي بدأ مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، إلى مركز الاقتراع اليوم الثلاثاء، للقيام بدور مساعد في مركز الاقتراع، ولكن تطوعت سيدة عجوز لتولي دوره، مما سمح له بالمغادرة إلى لندن مع زملائه.

وحصل مارسيلو على الجنسية الإسبانية عام 2011، للتحايل على القواعد المتعلقة باللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب تم اختياره لمراقبة الانتخابات المحلية في المقام الأول.

وسبق أن رفضت السلطات في مدريد، طلباً بإعفاء مارسيلو من واجباته الانتخابية، إلا أن تطوع السيدة المسنة، سمح له بالمغادرة للمشاركة في لقاء الإياب الغاية في الأهمية، بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في مدريد.

وكانت هناك مخاوف بشأن أي انتهاكات محتملة لـ "الفقاعة" مع لوائح كوفيد الصارمة المعمول بها، لكن مارسيلو قام برحلة مدتها 15 دقيقة من مركز الاقتراع إلى ساحة التدريب، مما سمح له بالانضمام إلى الفقاعة قبل الوقت المحدد، تمشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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