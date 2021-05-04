نادٍ لا يخطر ببال يرغب الأسطورة رونالدو إنهاء مسيرته فيه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس صيف 2022، وأشارت شبكة "سبورت ميدياست"، وفقاً لسكاي نيوز عربية إلى رغبة رونالدو الاعتزال في نادي سبورتينغ لشبونة، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته الإحترافية.

وفي حال صحة هذه المعلومة، فإن رونالدو سيعود إلى لشبونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، بعد أن حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، أبرزها التتويج بخمس كرات ذهبية، 5 مرات دوري أبطال أوروبا، 3 مرات الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين الدرجة الأولى الإسباني، مرتين الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو يأمل بإنهاء ارتباطه مع يوفنتوس هذا الصيف بالعودة من جديد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس "النادي الملكي"، استبعد هذا الاحتمال، مؤكدا أن مرحلة "الدون" انتهت في ريال مدريد برحيله عن الفريق في صيف عام 2018، حسبما ذكرت "آس" الإسبانية.

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