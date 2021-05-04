السماح بحضور 9500 مشجع لنهائي الدوري الأوروبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المقرر أن يتم السماح للجماهير بحضور نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم في غدانسك في 26 مايو الجاري، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتفاق بشأن المتفرجين مع الحكومة البولندية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه سيتم السماح لـ 9500 مشجع بدخول ملعب غدانسك، والذي يتسع لـ 40 ألف مقعد، كما كشفت «سبورت ميل».

وسيكون هناك 6000 تذكرة متاحة للجماهير، مما يثير احتمال السماح بحضور جماهير من خارج بولندا، خصوصاً حال تأهل مانشستر يونايتد وأرسنال، إذ سيتم تخصيص 2000 تذكرة لكل نادٍ من طرفي النهائي، إلى جانب بيع 2000 تذكرة أخرى بشكل عام.

أما باقي التذاكر المقررة، فستكون متاحة إلى اللجنة المنظمة المحلية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات الوطنية، والشركاء التجاريين، والمذيعين، وأشار الاتحاد الأوروبي للكرة، إلى أن أسعار تذاكر النهائي ستتراوح ما بين 35 إلى 112 جنيهاً استرلينياً.

ونجح مانشستر يونايتد في تأمين مكانه تقريباً في المباراة النهائية، بعد أن سحق روما 6-2، في ذهاب نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي، ويسافر إلى روما لاستكمال مهمة التأهل يوم الخميس المقبل.

أما أرسنال، فلديه الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في إياب نصف النهائي ضد فياريال يوم الخميس المقبل، بعد خسارته 1-2 في مباراة الذهاب، وعليه أن يسعى إلى قلب التأخر بالنتيجة في لقاء الإياب.

وتمنع قيود السفر الحكومية، مواطني المملكة المتحدة حالياً من السفر إلى الخارج لقضاء العطلات، بما في ذلك السفر إلى بولندا، ولم يؤكد وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أنه يمكن استئناف السفر إلى الخارج في 17 مايو الجاري.

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