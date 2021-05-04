بوكيتينو: موقعة "الاتحاد" ستكون ملحمة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مساء أمس الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إياب نصف نهائي التشامبيونزليغ التي ستجمع فريقه باريس سان جيرمان بأصحاب الأرض مانشستر سيتي، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:

حالة مبابي

سيتدرب مبابي منفردًا لمشاهدة ما إذا كان قادرًا على المشاركة معنا في الغد أم لا، سنرى حالته اليوم، ولم نقرر بعد ما إذا كان سيشارك أم لا، نحتاج إلى مشاهدته في تدريبات اليوم وبعدها سنقرر.

انتزاع الاستحواذ من مانشستر سيتي

ستكون نيتنا وتحدينا في المباراة، مانشستر سيتي يلعب بنفس الفلسفة منذ تعاقده مع جغوارديولا، ولكننا سنحاول القيام بنفس الأمر مع بعض التحولات بالكرة، نحتاج إلى أن نكون مستعدين للمعاناة وأن نكون حاسمين في الفرص التي تسنح لنا، المباراة 90 دقيقة ونحتاج إلى هدفين للتأهل، وهذا هو هدفنا.

أهمية العامل العاطفي

بالتأكيد إذا لم تتأهل لا يمكنك الإعداد للمباراة النهائية، هذا الأمر يتوقف على عدة عوامل، سنلعب وسيكون العامل العاطفي كبيرًا غدًا، بالتأكيد علينا المخاطرة وأن نتحلى بالشجاعة والشراسة والإعداد للمباراة بصورة جيدة، مانشستر سيتي لديه طرق لعب مختلفة، نحتاج إلى أن نكون أذكياء، ستكون ملحمة والأهم أن نكون مستعدوين.

هز شباك مانشستر سيتي في أول ربع ساعة

من الصعب معرفة مفتاح مباراة، لأنه في كرة القدم تحدث أمور كثيرة ومن الصعب التحضير لكل شيء، المباراة قد تفاجئك، الأهم بكل تأكيد هو تسجيل هدفين وتحقيق الانتصار وأن نعمل على ألا يسجل مانشستر سيتي، في كرة القدم هناك لحظات مختلفة وعليك معرفة إدارة هذه الأوقات داخل الملعب، لهذا أنت لديك الموسم بأكمله والمواقف التي تحدث في التدريبات للتعلم، وفق "آس".

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