كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال 2022

المصدر: يونهاب

أعربت كوريا الشمالية أمس الاثنين عن نيتها عدم المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر العام 2022، حيث سيتم إقامة مباريات التصفيات في كوريا الجنوبية في يونيو.

ووفقًا للاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، فقد أرسل نظيره الكوري الشمالي المعروف باسم الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم، وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، للإعلان عن انسحابه من الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في يونيو المقبل.

وأشار الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم إلى المخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد من بين أسباب قراره بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية.

وتنتمي الكوريتان إلى المجموعة "H" في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى جانب تركمانستان ولبنان وسريلانكا، وقد بدأت الجولة الثانية في سبتمبر 2019 وكان من المفترض أن تستأنف في مارس 2020 بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن معظم مباريات الدور الثاني تم تأجيلها مرة أخرى إلى يونيو بسبب الوباء، على أن تستضيفها كوريا الجنوبية بدلًا من طريقة الذهاب والإياب التقليدية.

وكان من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية ضد تركمانستان في 3 يونيو، وضد كوريا الشمالية في 7 يونيو، وضد سريلانكا في 11 يونيو، وضد لبنان في 15 يونيو.

وقال مسؤول من الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم إنه من المتوقع أن يطلب الاتحاد الآسيوي من كوريا الشمالية إعادة النظر في قرارها بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية، لأنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل انطلاق المباريات في كوريا الجنوبية.

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