موقعة النجوم بين سيتي وسان جرمان الليلة

المصدر: (مانشستر - أ ف ب)

يترقب عشاق الكرة موقعة النجوم الليلة بين مانشستر سيتي، وباريس سان جرمان، على ملعب الاتحاد في مانشستر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لحسم الطرف الأول في المباراة النهائية التي يطمح سيتي لبلوغها المرة الأولى في تاريخه، وسان جرمان المرة الثانية توالياً.

ويملك «القمر السماوي» الأفضلية بفوزه الثمين «ذهاباً» 2 - 1 في ملعب «بارك دي برانس»، فيما يتمسك باريس سان جرمان بحظوظه، ويبقى الهدف الأكبر للفريقين هو اللقب الغالي، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان قارياً، وكانت الأولى في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008 - 2009 (تعادلا سلباً)، والتقى الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال القارية موسم 2015 - 2016 (تعادلا 2-2 ذهاباً في باريس، وفاز سيتي 1 - صفر إياباً في مانشستر)، وأخيراً في نصف نهائي البطولة بالموسم الحالي وحسم سيتي فصلها الأول في باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز