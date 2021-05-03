مانشستر يونايتد مهدد بخصم النقاط بعد احتجاج جماهيره

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه مانشستر يونايتد، عقوبة خصم للنقاط، بعد أن تسبب المشجعون بتأجيل مباراته بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول أمس، وتجري حالياً تحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، واتحاد الكرة الإنجليزي، في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في أولد ترافورد.

وتتحدث المنظمات المسؤولة مع إدارة مانشستر يونايتد، والسلطات المحلية لتجميع ما حدث بالضبط، وأين تكمن المسؤولية، وبموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن خصم النقاط عندما يفشل النادي في ضمان سلامة اللاعبين والموظفين، وكذلك الدخول والخروج من أرض الملعب.

ويمكن لاتحاد كرة القدم الإنجليزي أيضاً، فرض غرامات، في قائمة طويلة من العقوبات المحتملة، وتشمل الإغلاق الأرضي والتعليق من المسابقات، ويمكنه مطالبة النادي المسؤول عن أي تأجيل، بتعويض الطرف الآخر عن أي تكاليف.

وكان المئات من مشجعي يونايتد، قد اقتحموا الملعب في أولد ترافورد، قبل مباراتهم ضد ليفربول، احتجاجاً على مالكي النادي الأمريكيين عائلة جليزر، قبل الاشتباك مع الشرطة في مشاهد قبيحة.

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