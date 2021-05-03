بوغبا يسخر من أرقام تظهر عدم أهميته لـ«مان يونايتد»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سخر بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، من إحصائية رقمية تقلل من أهميته مع فريقه الإنجليزي، بعدما أوضحت أن الفريق يؤدي أفضل بدونه هذا الموسم، إذ طالب النجم الفرنسي الدولي، باستبعاده من التشكيلة الأساسية لليونايتد، وإبقاءه بين البدلاء، طالما الفريق يؤدي أفضل حال غيابه. وكشفت الإحصائية، أن رغم أهمية بوغبا، واعتماد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بشكل كبير عليه، إلا أن متوسط نقاط الفريق أعلى، حينما لا يكون بوغبا، متواجداً ضمن تشكيلته.

ونشرت قناة «كانال» التلفزيونية الفرنسية، أن مانشستر يونايتد، حصد بالمتوسط 2.2 نقطة في المباراة حال غياب بوغبا، مقابل بـ 1.9 نقطة حينما يشارك، وعلق النجم الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في روسيا 2018، قائلاً: يجب عليكم أن تجلسوني على دكة البدلاء. وأوضح: لم أر تلك الإحصائية، وإذا ما كان الفريق يقدم أداء أفضل بدوني، فإنني أتفهم تماماً أن يضعني المدير الفني على مقاعد البدلاء، ولكن الأرقام تحدّ جيد على أي حال، وأتمنى أن يفوز زملائي في مانشستر يونايتد كثيراً في ظل وجودي. ويحتل مانشستر يونايتد «المان يونايتد»، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 متأخراً بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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