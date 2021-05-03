فينغر يطالب بعودة بن زيمة إلى "الديوك" في "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دعا المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر، إلى عودة المهاجم كريم بن زيمة، إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي "الديوك" في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مشيراً إلى أن استبعاده من منتخب بلاده كان بسبب مشكلة غير رياضية.

واستبعد بن زيمة مهاجم ريال مدريد من منتخب فرنسا منذ عام 2015، بسبب مزاعم تورطه في مؤامرة لابتزاز زميل زميله ماتيو فالبوينا، على شريط فيديو، وفي مارس الماضي، أُعلن أن القضية ستحاكم في أكتوبر المقبل، فيما يدعي بن زيمة أنه بريء.

وعندما ظهرت تلك القصة، تعرض بن زيمة لانتقادات واسعة، وقال رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك مانويل فالس، إن بن زيمة لاعب ليون السابق لا مكان له في المنتخب، واللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، لم يلعب لفرنسا منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من الطبيعة المروعة للادعاءات، قال فينغر إنه لا يعتقد أنه يجب استبعاد بن زيمة من المنتخب بعد الآن، وقال لـ "إيه إف إيه": "عدم استدعاء بن زيمة لا يعتمد على أسباب فنية، وبالنسبة لي، يستحق بن زيمة بنسبة 100٪، أن يتم استدعاؤه إلى بطولة أوروبا، ويمكن أن يلعب لأي منتخب أو فريق، إنه لا يلعب حالياً بسبب مشكلة غير رياضية".

وأضاف: "لعب بن زيمة مع ريال مدريد منذ أكثر من 10 سنوات، وسجله ممتاز، ولا يزال يعتبر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، حيث سجل 28 هدفاً في 41 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ومنذ ظهوره الأول مع منتخب فرنسا عام 2007، خاض 81 مباراة دولية وسجل 27 هدفاً".

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