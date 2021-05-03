أغويرو جاهز للمشاركة في حلم السيتي الأوروبي

المصدر: ( لندن - د ب أ)

أكد الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو جاهزيته للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي في حلم بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى والتغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب المربع الذهبي لدوري الأبطال غداً. وسجل أغويرو، الهداف التاريخي للسيتي، هدفاً لفريقه في مباراة كريستال بالاس، أول من أمس، وهو الهدف الثاني له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وكانت لياقة أغويرو تراجعت في آخر 12 شهراً بسبب الإصابات، ومنذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، شارك مرة فقط مع الفريق، لكنه تألق أمام كريستال بالاس، وقال: «شعوري جيد، ركبتي في حالة جيدة، أتمنى أن ألعب مباراة الغد، لكن إذا لم أشارك ليس لديّ مشكلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز