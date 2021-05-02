كلوب ينصح هولندا بعدم استدعاء فيرجيل لـ«يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نصح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، هولندا بعدم تعريض مسيرة فيرجيل فان ديك، للخطر باستدعائه للمشاركة مع منتخبها في كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل «يورو 2020». ولا يزال المدافع الهولندي، يخضع للبرنامج العلاجي منذ أكتوبر الماضي، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، وليس من المرجح أن يلعب مع ليفربول خلال المواجهات المتبقية هذا الموسم.

وكان مشجعو ليفربول، قد أبدوا تفاؤلهم بعودة المدافع للمشاركة مع فريقهم خلال المواجهات المتبقية هذا الموسم، بعد نشر اللاعب مقطع فيديو له، وهو يركض على أرض التدريب الأسبوع الماضي.

وفان ديك (29 عاماً)، هو قائد المنتخب الهولندي، لكن كلوب يعتقد أنه من الخطر للغاية اختياره لبطولة «يورو 2020»، والتي تبدأ 11 يونيو المقبل، وقال: «لا أريد أن أوقف فيرجيل، ولكن لا يمكنك إجبار هولندا كذلك، لقد قضيت وقتاً طويلاً في العمل للتعلم إنه إذا كنت ترغب في اللعب، فعليك أن تتدرب قبلها التدريب المناسب لكرة القدم».

وأوضح: «تدريبات كرة القدم تستغرق أسابيع، لأنه ببساطة، لا يمكنك أن تكون خارج المنزل لمدة 10 أو 11 شهراً، وتتدرب لمدة أسبوع ثم تلعب كرة القدم، وهذا غير ممكن، ولا أحد يستطيع منع فيرجيل من المشاركة مع منتخب بلاده، ولا يمكنني كذلك أن أجبر هولندا على عدم استدعائه».

وزاد: «لا أحد يعرف في الوقت الحالي متى سيكون الوقت المناسب لاستكمال اللاعب للياقته الكاملة، لكن يمكنك أن تتخيل بالتأكيد أنه سيكون صعباً للغاية مع كأس الأمم الأوروبية المقبلة، لأن فيرجيل لم يشارك في تدريب الفريق بعد، ولن يكون ذلك ممكناً في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي النهاية، هذا قراره».

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