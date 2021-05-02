نيمار: مستعد للموت على أرض الملعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالب النجم البرازيلي نيمار، جماهير ناديه باريس سان جيرمان، بالإيمان بقدرته وزملائه على تخطي مانشستر سيتي، عندما يتواجه الفريقان بعد غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوز سيتي في لقاء الذهاب بفرنسا بنتيجة 2-1، وأكد استعداده للموت على أرض الملعب، للعودة للظهور مجدداً في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار لموقع نادي باريس سان جيرمان: «علينا إعادة التركيز بالكامل على دوري الأبطال، بعد فوزنا المهم على لانس 2-1 أمس، في الجولة 35 للدوري الفرنسي، ومباراة الذهاب كانت صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، وعلينا تصديق قدرتنا بالعودة في الإياب، بغض النظر عما تقوله الإحصائيات أو التوقعات حول فرصتنا في الفوز».

وأضاف: «أعتقد أن كل باريسي يجب أن يؤمن بنا، وأنا على خط المواجهة، سأكون المحارب الأول الذي يخوض المعركة من أجل الفريق، وسأبذل قصارى جهدي، وسأفعل أي شيء لمحاولة الوصول مجدداً إلى نهائي البطولة الأوروبية، بغض النظر عن أي شيء، حتى لو تسبب في الموت على أرض الملعب».

وعن الفوز على لانس، وحظوظ سان جيرمان في الفوز بالدوري الفرنسي، قال نيمار: «كنا نعلم أن لقاء الأمس، صعب ومعقد لنا، واستغرق الفوز منا وقتاً طويلاً، والكثير من أعضاء الفريق، كان متعباً عقلياً وجسدياً، ولا يزال لدينا بعض التفاصيل لتحسينها بالطبع، لكننا فعلنا الأهم، وحققنا هذا الفوز لإبقائنا على قيد الحياة في النضال من أجل اللقب».

وبالنسبة للإحصائيات التي أشارت إلى لمسه الكرة 104 مرة أمس، وكونه الأكثر تعرضاً للخشونة الزائدة من المنافس، قال نيمار: «إنه أسلوب لعب أحب أن ألعبه، ويتعلق بلمس الكرة في كثير من الأحيان، والإبداع في مساعدة الفريق بالكرة أو بدونها، والمراوغة والقيام بالكثير من الحركات، ويجب أن أقضي على خصومي في نفس الوقت، ولكن أيضاً على الحكام أن يفهموها، والشيء الرئيسي بعد هذه المباراة، أننا سعداء بفوزنا والتزامنا».

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