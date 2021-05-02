مورينيو لن يعود للتدريب في الموسم المقبل

المصدر: (لندن - رويترز)

أكد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو «58 عاماً» أنه لا ينوي العودة للعمل في التدريب في الموسم المقبل بعد استغناء نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن خدماته في أبريل الماضي مؤكداً أنه سينتظر العرض المناسب من النادي المناسب، ومع الثقافة المناسبة، ربما لا يحدث الأمر في الموسم المقبل.

وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل العودة إلى التدريب ويتوقع أن يعمل محللاً في بطولة أوروبا المقررة في الصيف المقبل. وأضاف في مقابلة مع مجلة تايمز «ليس لدي خطط، وأنا أمارس حياتي العادية وأشعر بالانتعاش وبالهدوء، وأنا في عطلة، ولدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل».

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