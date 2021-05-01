صلاح: لم يفاتحني أحد في ليفربول عن عقد جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول، أنه لم يجر أي نقاش مع النادي بشأن عقد جديد، إذ ينتهي عقد النجم المصري الحالي في في صيف 2023، ولم يعارض من قبل إمكانية مغادرته للنادي الإنجليزي، في تصريح سابق له خلال مارس الماضي، عندما رد على سؤال عن مستقبله مع ليفربول بقوله: "سنرى ما سيحدث''، ولم ينفي إمكانية اللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، وهو ما ترك الغموض يحيط بمستقبله مع ليفربول.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أحد يتحدث معي عن عقد جديد، أو عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف، ولا يمكنني قول الكثير عن هذا الأمر، وقلت من قبل إنني أريد أن أفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى، ومن الرائع الفوز بالمباريات والبطولات، وأنا فقط أحاول الفوز بالمزيد، أن جزء من مهمتنا هو الفوز بالجوائز".

وحقق صلاح الكثير من النجاح في ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا في 2019، والدوري الإنجليزي في العام التالي، وكرر التأكيد على حرصه بالفوز بالبطولتين مجدداً مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وفي يناير الماضي، قال صلاح إنه ملتزم بنسبة 100%، بالبقاء في ليفربول، وقال لقناة "تي في 2" النرويجية: "إذا سألتني، أقول إنني أريد البقاء لأطول فترة ممكنة، لكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي، وسأقدم دائماً 100% حتى اللحظة الأخيرة في هذا النادي، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، وأريد أن أمنح 100% للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

وكان صلاح قد اقترح في السابق أنه يمكن أن يلعب في نهاية المطاف في الليغا، وردا على سؤال في ديسمبر من العام الماضي عن إمكانية الانتقال إلى إسبانيا، قائلاً لصحيفة "ماركا": "أتمنى أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى، ولما لا؟، ولا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، وربما يوماً ما، نعم، وآمل أن أفعل نفس الشيء الذي كنت أفعله في السنوات الأخيرة، والفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي في الفوز بالألقاب".

وكان لصلاح تأثير كبير منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017، حيث سجل 123 هدفاً في 198 مباراة، وكان الموسم الحالي محبطاً إلى حد ما بالنسبة لليفربول، لكن صلاح لا يزال في تنافس على الفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 20 هدفا في الدوري هذا الموسم، بفارق هدف واحد خلف هاري كين مهاجم توتنهام.

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