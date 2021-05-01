صراع رباعي على لقب «الليغا» في الأمتار الأخيرة

المصدر: مدريد - أ ف ب

يأمل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم،الاستفادة من هدية غرناطة الفائز على برشلونة مؤخراً لتعزيز مكانته عندما يحل ضيفاً على إلتشي اليوم، فيما يطمح النادي الكاتالوني في التعويض عندما يحل ضيفاً على فالنسيا غداً في المرحلة الرابعة والثلاثين،وفي المقابل، يدرك ريال مدريد الثاني وحامل اللقب بفارق المواجهتين المباشرتين أمام برشلونة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، أهمية مباراته أمام مضيفه أوساسونا اليوم، في سعيه إلى الدفاع عن لقبه، على غرار إشبيلية الرابع (70 نقطة) المستضيف لأتلتيك بلباو في ختام الجولة،الإثنين في سباق رباعي على اللقب الغالي في الأمتار الأخيرة.

وتركت هزيمة برشلونة على أرضه أمام غرناطة (1 - 2) في مباراة مؤجلة من الجولة 33، منافسه أتلتيكو في الصدارة قبل خمس مراحل من النهاية، وذلك قبل لقاء القمة بينهما في المرحلة 35 في كامب نو، في ما يمكن أن يكون الاستحقاق الأهم لحسم لقب «الليغا» لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتراجعت نتائج أتلتيكو منذ فبراير حيث لم يفز سوى 6 مرات، في ظل تراجع معدل تسجيله للأهداف إلى 1.4 هدف في المباراة مقابل 1.8 حتى المرحلة 21.

وتخوض الأندية الثلاثة الأولى منافسات المرحلة 34 وهي تجر خلفها أذيال خيبة عدم قدرتها على الفوز بمبارياتها الأخيرة في الدوري، فإلى جانب خسارة برشلونة، سقط أتلتيكو أمام أتلتيك بلباو 1 - 2 وتعادل ريال أمام ريال بيتيس سلباً، فيما كان إشبيلية المستفيد الأكبر كونه الوحيد الذي عاد بالنقاط الثلاث بفوزه على غرناطة 2 - 1.

برنامج الجولة 34

إيبار - ألافيس، والتشي - أتلتيكو مدريد،وهويسكا - ريال سوسييداد،و ريال مدريد - اوساسونا

الأحد 2 مايو

(15:00) بلد الوليد - ريال بيتيس

(17:15) فياريال - خيتافي

(19:30) غرناطة - قادش

(22:00) فالنسيا - برشلونة

الإثنين 3 مايو

(22:00) إشبيلية - أتلتيك بلباو

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