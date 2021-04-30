تشيلسي مصمم على "الفتى الذهبي" حتى لو باع فريق كامل!

المصدر: وكالات

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن فريق تشيلسي مستعد لبيع 11 لاعبا أو 12 من لاعبيه للتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني"الفتى الذهبي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط الفريق اللندني للحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، من بيع 12 لاعبا، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يكون كافيا لكسب الرهان ضد منافسيه في صراع التعاقد مع النجم النروجي الشاب (20 عاما).

ولا يمانع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي"، بيع كل من اللاعبين: تامي أبراهام، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، ويهتم بخدماته كل من وست هام يونايتد وليستر سيتي، وكيرت زوما (30 مليون جنيه إسترليني) قد يذهب إلى إيفرتون، ويبدو أن ميلان مستعد للتخلي عن 25 مليون جنيه إسترليني الشرط الجزائي في صفقة إعارة اللاعب فيكايو توموري، إضافة إلى كل من، روبن لوفتوس-تشيك (25 مليون جنيه إسترليني)، روس باركلي (20 مليون جنيه إسترليني)، ميشي باتشواي (15 مليون جنيه إسترليني)، دافيدي زاباكوستا (10 مليون جنيه إسترليني)، النيجيري فيكتور موزيس المعار لسبارتاك موسكو (8 ملايين جنيه إسترليني)، الغاني بابا رحمن (7 ملايين جنيه إسترليني)، كينيدي (5 مليون جنيه إسترليني)، داني درينكوتر (5 مليون جنيه إسترليني)، وآيك أوغبو (5 مليون جنيه إسترليني).

ويحظى "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 110 مليون يورو، باهتمام كبار أندية أوروبا، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند، الذي سجل له 33 هدفا في 34 مباراة، منها 10 في سبع مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجاري.

ومن جهتها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن مستقبل هالاند مع بوروسيا دورتموند، متعلق بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، من عدمه.

وقالت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، إن بوروسيا دورتموند يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب هالاند لموسم واحد على الأقل، ولكن للقيام بذلك، سيتعين عليه التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن دورتموند لن يقبل الاستغناء عن "الفتى الذهبي" بأقل من 150 مليون يورو، على الرغم من وجود شرط في عقد اللاعب يمنحه حق الرحيل في صيف 2022 مقابل نصف هذا المبلغ فقط.

ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا"، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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