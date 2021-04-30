"ويفا" يؤكد إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول رغم الإغلاق

المصدر: أ ف ب

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة لوكالة فرانس برس أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو، سيُقام في اسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى الى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر "ويفا" على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو "أر أم سي" بأن النهائي سيُنقل الى فرنسا، في وقت تحدثت صحيفة "دايل مايل" البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس ومن المقرر أن يستمر حتى 17 مايو "لن يكون له أي تأثير على المباراة" التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور "عدد محدود من المتفرجين".

وأضاف أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان".

وشهدت تركيا ارتفاع عدد الوفيات يومياً جراء فيروس كورونا الى حوالي 350، وهو أعلى من عدد موجتي التفشي العام الماضي.

وأعلنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، عن 37312 إصابة جديدة الاثنين وهو الرقم الأعلى في أوروبا، لكنه لا يزال أقل مما حصل في وقت سابق من الشهر الحالي حين وصل العدد اليومي الى قرابة 60 ألف حالة إيجابية.

وكان من المقرر إقامة نهائي العام الماضي على ملعب أتاتورك، لكن الوباء أجبر الاتحاد الأوروبي على إكمال المسابقة في فقاعة لشبونة اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك من أجل انقاذ الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

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