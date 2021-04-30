مواجهات قوية في ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في القاهرة عن مواجهات قوية ومثيرة وفقاً لروسيا اليوم، حيث جاءت مواجهات دور الثمانية كالتالي:

1- الأهلي المصري & صن داونز الجنوب إفريقي

2- مولودية الجزائر & الوداد البيضاوي المغربي

3- شباب بلوزداد& الترجي التونسي

4- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي & سيمبا التنزاني

قرعة الدور نصف النهائي:

1- الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي & الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني

2- الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي & الفائز من مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14، و15 من شهر مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 21، و22 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي 18، و19 من شهر يونيو المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 25، و26 من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، فستجرى يوم 17 يوليو، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامتها.

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